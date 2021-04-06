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Trabzonspor-Kayserispor maçı sonrası Abdullah Avcı: Kazanmak için her şeyi yaptık

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un Kayserispor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Bugün istatistik olarak birçok şeyi kırmış olabiliriz. Direk var, rakip ceza sahasına girme var, 28 şut var." dedi.
06.04.2021
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