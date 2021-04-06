06 Nisan 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor-Kayserispor maçında 4 farklı futbolcu ilk 11'de başladı

Avcı'dan 4 farklı isim!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.04.2021

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 33. haftasında ile karşılaşan Trabzonspor'da, kadroda 4 değişik isim kendisine yer buldu. (TS spor haberleri)

Teknik direktör , savunmada cezalı oyunculardan Edgar'ın yerine İranlı futbolcu Hosseini'ye, Abdulkadir Parmak'ın yerine Flavio'ya görev verdi.

Avcı, orta alanda 'yı yedek kulübesine çekerken Baker'i sahaya sürdü, forvette cezasını tamamlayan Djaniny de Yusuf Sarı'nın yerine 11'de forma giydi.

Cezalı Edgar ile Abdulkadir Parmak'ın yanı sıra tedavileri devam eden , , , Trondsen ile Afobe, kadroda yer almayan isimler oldu.

BAKER 3 HOSSEİNİ 2 MAÇ SONRA

Trabzonspor'da en son ligin 29. haftasındaki karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan ve sonraki karşılaşmalarda yedek soyunan orta saha oyuncusu Baker, karşılaşması ile 3 hafta sonra ilk 11'deki yerine döndü.

Son olarak karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen Hosseini de 2 maç aradan sonra Edgar'ın cezalı olduğu Kayserispor karşılaşmasına ilk 11'de başladı.

YEDEK KULÜBESİNDE YABANCI YOK

Trabzonspor'un eksiklerinin fazla oluşu nedeniyle Kayserispor karşılaşmasında 10 kişilik yedek kulübesinin 6'sı altyapıdan A takıma yükselen oyunculardan oluştu.

Eksik oyuncu sayısının fazla olduğu bordo-mavililerde, altyapıdan A takıma dahil edilen , , , , ve , Kayserispor mücadelesinde yedek kulübesinde yer alan isimler oldu.

Bu oyuncuların yanı sıra kulübede Yunus Mallı, Yusuf Sarı, ile Erce Kardeşler de yer alırken kulübedeki 10 isim de Türk oyunculardan oluştu.

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