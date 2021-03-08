08 Mart 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor 1-3 Alanyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fırtına evinde yara aldı!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 08.03.2021 Giriş Tarihi: 08.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 29. haftasında evinde 'u konuk etti. ekibi deplasmanda bordo-mavilileri 3-1 mağlup etti.

'in 29'uncu haftasında sahasında Aytemiz 'a 3-1 mağlup oldu. Abdullah Avcı yönetiminde ligde üçüncü yenilgisini alan bordo-mavililer bu sonuçla zirve yarışında da önemli kayıp yaşarken, konuk ekip ise ligde 4 maç sonra galibiyetle tanıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10'uncu dakikada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top ceza sahası yayının hemen sağındaki Salih'in önünde kaldı, onun aşırtma vuruşunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

22'inci dakikada 'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye gönderdi sert şutu kaleci Serkan son anda yumruklayarak uzaklaştırdı.

29'uncu dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Bakasetas'ın penaltı noktası üzerine ortasına iyi yükselen Afobe'nin kafa vuruşunda top yandan dışarıya çıktı.

31'inci dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şut üstten az farkla auta gitti.

37'nci dakikada Afobe'nin kafayla ceza sahası yayına indirdiği topu Bakasetas gelişine kaleye gönderdi, Serkan son anda yumruklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

50'nci dakikada Edgar'ın ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği aşırtma şutunda top az farkla üstten dışarıya çıktı.

51'inci dakikada Ekuban'ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta Serkan yumruklayarak topu uzaklaştırdı.

64'üncü dakikada Berat'ın ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği şut üstten auta gitti.

66'ncı dakikada Efecan'ın sağ kanattan ortasında Ceyhun'un altıpasın içerisinden kafayla arka direğe indirdiği topu Mustafa uygun pozisyonda kafa vuruşu ile ağlarla buluşturdu: 0-1.

73'üncü dakikada orta sahadan savunmanın çıkarken kaptırdığı topla orta sahadan ceza sahasına kadar inen 'un sol çaprazdan kaleye gönderdiği yerden şut ağlara gitti: 0-2.

77'nci dakikada Nwakaeme'nn ceza sahası içerisinde kaleye gönderdiği top savunmada Berkan'ın eline çarptı. VAR'dan gelen uyarıyla hakem Serkan Tokat pozisyonu izledikten sonra penaltı kararına hükmetti.

80'inci dakikada penaltı atışını kullanan Bakasetas kaleci Serkan'ın sağından topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

90+8'inci dakikada ceza sahası içerisinde sol kanattan Moubandje'nin ortasında bir anda bomboş kalan Davidson'un sağ çaprazdan gelişine kaleye gönderdiği top ağlara gitti: 1-3.

Karşılaşma 3-1 Aytemiz Alanyaspor'un üstünlüğü ile sonuçlandı.

HUGO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Trabzonspor'da üç sarı kart ile ceza sınırında yer alan savunma oyuncusu Vitor Hugo, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının uzatma bölümünde gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Hugo, 30'uncu haftadaki mücadelesinde cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına'nın yıldızı cezalı duruma düştü! Fırtına'nın yıldızı cezalı duruma düştü!
Avcı'dan mağlubiyet yorumu: Planların dışına çıkınca... Avcı'dan mağlubiyet yorumu: Planların dışına çıkınca...
Trabzon'da VAR penaltısı! İşte o pozisyon Trabzon'da VAR penaltısı! İşte o pozisyon
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ