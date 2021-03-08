Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, evinde Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Bordo-mavililerin Brezilyalı stoperi Vitor Hugo mücadelenin 90+5. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. (TS spor haberleri)

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, sahasında Alanyaspor ile karşılaştı. 2-1 devam eden ve son dakikaları oynanan mücadelede Vitor Hugo, 90+5'te sarı kart gördü.

Daha önce 3 sarı kartı bulunan Vitor Hugo cezalı duruma düştü.

Brezilyalı savunmacı, Süper Lig'in 30. haftasında oynayacakları Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

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