08 Mart 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor-Alanyaspor maçında sarı kart gören Vitor Hugo cezalı duruma düştü

Fırtına'nın yıldızı cezalı duruma düştü!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 29. haftasında , evinde 'a 3-1 mağlup oldu. Bordo-mavililerin Brezilyalı stoperi mücadelenin 90+5. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. ( haberleri)

'in 29. haftasında , sahasında ile karşılaştı. 2-1 devam eden ve son dakikaları oynanan mücadelede , 90+5'te sarı kart gördü.

Daha önce 3 sarı kartı bulunan Vitor Hugo cezalı duruma düştü.

Brezilyalı savunmacı, Süper Lig'in 30. haftasında oynayacakları maçında forma giyemeyecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Avcı'dan mağlubiyet yorumu: Planların dışına çıkınca... Avcı'dan mağlubiyet yorumu: Planların dışına çıkınca...
Trabzon'da VAR penaltısı! İşte o pozisyon Trabzon'da VAR penaltısı! İşte o pozisyon
Fırtına evinde yara aldı! Fırtına evinde yara aldı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ