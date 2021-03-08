08 Mart 2021, Pazartesi
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Trabzonspor-Alanyaspor maçında VAR penaltısı!
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor'un, Alanyaspor ile oynadığı mücadelede Nwakaeme'nin ceza sahası içinde vurduğu şut Berkan'ın eline çarptı. Önce devam kararı veren Suat Arslanboğa VAR uyarısı sonrası pozisyona tekrar baktı ve penaltı noktasını gösterdi.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor evinde Alanyaspor'u konuk etti. Mücadelenin 77. dakikasında Nwakaeme'nin şutunda ceza sahası içinde Berkan Mutlu'nun eline çarpan pozisyona önce devam kararı veren Suar Arslanboğa daha sonrasında VAR'dan gelen uyarı ile pozisyonu tekrar izleyerek beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Bakasetas topu ağlara gönderdi.
Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.
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