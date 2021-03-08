08 Mart 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor-Alanyaspor maçında VAR penaltısı!

Trabzon'da VAR penaltısı! İşte o pozisyon
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 08.03.2021 Giriş Tarihi: 08.03.2021

'in 29. haftasında 'un, ile oynadığı mücadelede Nwakaeme'nin ceza sahası içinde vurduğu şut Berkan'ın eline çarptı. Önce devam kararı veren uyarısı sonrası pozisyona tekrar baktı ve penaltı noktasını gösterdi.

'in 29. haftasında evinde 'u konuk etti. Mücadelenin 77. dakikasında Nwakaeme'nin şutunda ceza sahası içinde 'nun eline çarpan pozisyona önce devam kararı veren daha sonrasında 'dan gelen uyarı ile pozisyonu tekrar izleyerek beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen topu ağlara gönderdi.



Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.

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