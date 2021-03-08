Trabzonspor-Alanyaspor maçı sonrası Abdullah Avcı: Planların dışına çıkınca geçişler verebiliyorsun
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Geçişten 2. golü yedik, hamleler, penaltı, oyunu değiştirmek istedik ve sonra yine geçişten gol yedik. Planların dışına çıkınca geçişler verebiliyorsun." (TS spor haberleri)
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor-Alanyaspor maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.
İşte Avcı'nın açıklamaları;
"Geçişten 2. golü yedik, hamleler, penaltı, oyunu değiştirmek istedik ve sonra yine geçişten gol yedik. Planların dışına çıkınca geçişler verebiliyorsun."
"Geldiğimiz günden bu yana büyük emekler sarf ediyoruz, gelişiyoruz. Her hafta kazanmak zorunda olan bir takım, bazen bu yorgunluklar ve esler olacak. Golü yedikten sonra oyun dalgalandı, rakibi tebrik ediyoruz. Yapacak bir şey yok, bu oyunda bunlar var."
"Başladığımız noktadan geldiğimiz nokta çok iyi. Kazansak belki daha yukarı yapıştığımız bir durum var. Geldiğim günden bu yana hep kazanma amaçlıydı, bunun da baskısı olabiliyor. Aynı oyuncu grubundan devam ediliyor. Buradan ders çıkaracağız, devam etmemiz lazım."
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