26 Şubat 2021, Cuma
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Trabzonspor'da Bakasetas iç sahada boş geçmiyor
Trabzonspor'un devre arasında Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Bakasetas, iç sahada çıktığı 2 maçta da gol attı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Devre arasında kadroya katılan Bakasetas, Şenol Güneş Stadı'nda çıktığı iki maçı da boş geçmedi. Yunan maestro, bordo-mavililerin sahasında oynadığı Denizlispor ve Gaziantep mücadelelerinde galibiyeti getiren golleri atmıştı. 27 yaşındaki 10 numara, Fenerbahçe filelerini de sarsması halinde evinde sahaya çıktığı ilk 3 maçta üst üste skor üretme başarısı göstermiş olacak. Ligde 10 kez sahne alan 1.81 boyundaki yıldız, söz konusu gollerin 7'sini Alanya'da, 3'ünü ise Trabzonspor'da kaydetti.
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