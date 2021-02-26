26 Şubat 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Bakasetas iç sahada boş geçmiyor

Bakasetas iç sahada boş geçmiyor
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.02.2021

'un devre arasında Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Bakasetas, iç sahada çıktığı 2 maçta da gol attı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Devre arasında kadroya katılan Bakasetas, Şenol Güneş Stadı'nda çıktığı iki maçı da boş geçmedi. Yunan maestro, bordo-mavililerin sahasında oynadığı ve Gaziantep mücadelelerinde galibiyeti getiren golleri atmıştı. 27 yaşındaki 10 numara, Fenerbahçe filelerini de sarsması halinde evinde sahaya çıktığı ilk 3 maçta üst üste skor üretme başarısı göstermiş olacak. Ligde 10 kez sahne alan 1.81 boyundaki yıldız, söz konusu gollerin 7'sini Alanya'da, 3'ünü ise 'da kaydetti.

Nwakaeme’den milli takım tepkisi haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Dev derbiye 2 gün kaldı! İşte son gelişmeler Dev derbiye 2 gün kaldı! İşte son gelişmeler
Trabzonspor'da Uğurcan müjdesi Trabzonspor'da Uğurcan müjdesi
Avcı'dan rakiplere gözdağı! Korku salacağız Avcı'dan rakiplere gözdağı! "Korku salacağız"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör