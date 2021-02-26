26 Şubat 2021, Cuma
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Süper Lig'de Trabzonspor'la önemli bir çıkışa imza atan Abdullah Avcı, kulüp düzeyinde en çok puanı aldığı dönemi yaşadı. Karadeniz ekibi, 2020-2021 sezonunun ilk 8 haftasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayabildi. Bordo-mavili ekip, Abdullah Avcı'nın görev yaptığı 17 lig maçında 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle hanesine 42 puan yazdırdı. Deneyimli teknik adam ilk 8 haftada 17. sırada yer alan Trabzonspor'u 12 basamak çıkartarak ligin 26. haftası itibariyle 48 puanla 4. basamağa yükseltti.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sezon başında beri aynı teknik adamlarla yoluna devam eden Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi kulüplerin çalıştırıcılarını da bu alanda geride bıraktı. Avcı, küme düşme hattından şampiyonluk yarışına dahil olan bordo-mavili takımı, Süper Lig'in zirvesi için mücadele veren ilk dört takımın arasına sokmayı başarırken, maç başına en çok puan toplayan teknik adam oldu.
Abdullah Avcı, 17 maçta 2.47 puan ortalaması elde ederken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 22 maçta takım başında yer aldıkları müsabakalarda Terim 2.27, Sergen Yalçın ise 2.14 maç başına puan ortalaması elde etti. Erol Bulut da 25 maç 2.04 ortalama yaptı. Fatih Terim cezası, Sergen Yalçın ise sağlık sorunları nedeniyle bazı maçlarda takımın başında yer alamamıştı.
Trabzonspor'da Abdullah Avcı rekor peşinde!
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımda göreve başladığından bu yana Süper Lig'deki en iyi ortalamasını elde etti. Avcı, Fenerbahçe maçından da galip ayrılırsa kariyer rekorunu kıracak. (TS spor haberleri)
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, göreve başladığı günden itibaren gelinen süreçte Süper Lig'in en iyi maç başına puan ortalamasını elde eden isim oldu. Avcı, şampiyonluk mücadelesi veren takımların teknik patronları Fatih Terim, Sergen Yalçın ve Erol Bulut'u geride bıraktı.
Süper Lig'de Trabzonspor'la önemli bir çıkışa imza atan Abdullah Avcı, kulüp düzeyinde en çok puanı aldığı dönemi yaşadı. Karadeniz ekibi, 2020-2021 sezonunun ilk 8 haftasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayabildi. Bordo-mavili ekip, Abdullah Avcı'nın görev yaptığı 17 lig maçında 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle hanesine 42 puan yazdırdı. Deneyimli teknik adam ilk 8 haftada 17. sırada yer alan Trabzonspor'u 12 basamak çıkartarak ligin 26. haftası itibariyle 48 puanla 4. basamağa yükseltti.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sezon başında beri aynı teknik adamlarla yoluna devam eden Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi kulüplerin çalıştırıcılarını da bu alanda geride bıraktı. Avcı, küme düşme hattından şampiyonluk yarışına dahil olan bordo-mavili takımı, Süper Lig'in zirvesi için mücadele veren ilk dört takımın arasına sokmayı başarırken, maç başına en çok puan toplayan teknik adam oldu.
Abdullah Avcı, 17 maçta 2.47 puan ortalaması elde ederken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 22 maçta takım başında yer aldıkları müsabakalarda Terim 2.27, Sergen Yalçın ise 2.14 maç başına puan ortalaması elde etti. Erol Bulut da 25 maç 2.04 ortalama yaptı. Fatih Terim cezası, Sergen Yalçın ise sağlık sorunları nedeniyle bazı maçlarda takımın başında yer alamamıştı.
AVCI YENİ REKOR PEŞİNDE!Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe karşısında sahadan galibiyetle ayrılması durumunda, kariyerinin en iyi serisini yakalayacak. Geçtiğimiz hafta Başakşehir'i yenerek 7 maçlık galibiyet rekorunu elde eden Avcı, 28 Şubat Pazar günü sarı-lacivertlilerle oynanacak olan maçtan 3 puanla ayrılması halinde 7 maçlık galibiyet serisini de geride bırakarak yeni bir rekor daha kırmış olacak. Tecrübeli teknik adam daha önce Beşiktaş'ta görev yaptığı süreçte 9 ila 14. haftalar arasında 6 maçlık galibiyet serisi elde etmişti. Avcı, bordo-mavili takım ile hem iç saha hem de dış sahada oynadığı 7 karşılaşmada da rakiplerini yenerek seri yakalamıştı. Bordo-mavililer, evinde Konyaspor'u 3-1, Denizlispor ve Gaziantep FK'yı 1-0'la geçerken, deplasmanda ise Gençlerbirliği ve Beşiktaş'ı 2-1, Yeni Malatyaspor'u 2-0, Başakşehir'i de 1-0 mağlup etti.
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