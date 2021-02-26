Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde Abdullah Avcı - Erol Bulut rekabeti!

Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Hamdi Aslan, Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi öncesi değerlendirmelerde bulundu. Aslan, "Erol Bulut'un dönemin başarılı hocalarından biri olduğunu düşünüyorum. Ama bir tarafta Abdullah Avcı gibi sakin kalan bir teknik direktör var. Eğer kim avantajlı derseniz bu Abdullah Avcı'dır" dedi." (Ts-Fb haberleri)

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