15 Şubat 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Uğurcan Çakır fark yaratıyor!

Uğurcan Çakır fark yaratıyor!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 15.02.2021

'da göstermiş olduğu performansla sezona damga vuran , kurtarışlarıyla bordo-mavililerin galibiyetinde büyük önem taşıyor.

'de 14.5 milyon euro değeriyle en değerli kaleci konumunda bulunan , maçında da önemli kurtarışlar yaptı. 24 yaşındaki eldiven yüzde 76'lık kurtarış oranıyla ligin en iyisi. 9 maçta kalesini gole kapatan bu alanda da lider. Maç başına 7.9 uzun top atarak hücumları ilk başlatan isim olmayı da repertuarına eklemiş durumda. (Fotomaç)
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