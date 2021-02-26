26 Şubat 2021, Cuma
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Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'da corona virüsüne yakalanan 3 futbolcu negatife döndü!
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'da Hosseını, Erce, Baker, Yusuf ve Faruk Fenerbahçe maçı öncesi takıma döndü! (TS spor haberleri)
Trabzonspor'da daha önce corona virüsü test sonuçları pozitif çıkan Hosseını, Erce, Baker'in test sonuçları negatife döndü. Yusuf ve Faruk ise sakatlıklarını atlatarak Fenerbahçe maçı öncesi takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.
VITOR HUGO TEHLİKESİ!
Trabzonspor'da corona virüsü testine giren Vitor Hugo'nun sonucu 'gri' çıktı. Yıldız isme bir kez daha test yapulacak.
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