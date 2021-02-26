26 Şubat 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'da corona virüsüne yakalanan 3 futbolcu negatife döndü!

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Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 Giriş Tarihi: 26.02.2021

Son dakika haberleri: Trabzonspor'da Hosseını, Erce, Baker, ve Faruk maçı öncesi takıma döndü! ( haberleri)

'da daha önce corona virüsü test sonuçları pozitif çıkan Hosseını, Erce, Baker'in test sonuçları negatife döndü. ve Faruk ise sakatlıklarını atlatarak maçı öncesi takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

VITOR HUGO TEHLİKESİ!

Trabzonspor'da corona virüsü testine giren Vitor Hugo'nun sonucu 'gri' çıktı. Yıldız isme bir kez daha test yapulacak.

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