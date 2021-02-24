24 Şubat 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor yönetiminden flaş prim kararı! Fenerbahçe maçı kazanılırsa...

Yönetimden flaş prim kararı! F.Bahçe maçı kazanılırsa...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 24.02.2021

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Fenerbahçe ile kritik bir maça çıkacak olan 'da yönetim, iş adamlarından gelen ekstra prim teklifini reddetti.

Fenerbahçe derbisi öncesi bazı iş adamlarının maç primini 61 bin TL'ye çıkarma teklifi gündeme gelmişti. Ancak yönetim kendi içerisinde yaptığı değerlendirmede ekstra prime gerek görmediği ve 'nın da görüşü alındıktan sonra bu kararın onaylandığı öğrenildi. Derbide de normal iç saha prim uygulaması yapılacak. Başkan yardımcısı , takımın ekonomik olarak tüm sorumluluklarının yerine getirildiğini, bu noktada teknik ekip ve futbolcuların memnuniyetinin üst noktada olduğunu belirtti.

(Fotomaç)

Abdulkadir Parmak zirvede haberin devamı

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