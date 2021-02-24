Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Fenerbahçe ile kritik bir maça çıkacak olan Trabzonspor'da yönetim, iş adamlarından gelen ekstra prim teklifini reddetti.

Fenerbahçe derbisi öncesi bazı iş adamlarının maç primini 61 bin TL'ye çıkarma teklifi gündeme gelmişti. Ancak yönetim kendi içerisinde yaptığı değerlendirmede ekstra prime gerek görmediği ve Abdullah Avcı'nın da görüşü alındıktan sonra bu kararın onaylandığı öğrenildi. Derbide de normal iç saha prim uygulaması yapılacak. Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, takımın ekonomik olarak tüm sorumluluklarının yerine getirildiğini, bu noktada teknik ekip ve futbolcuların memnuniyetinin üst noktada olduğunu belirtti.

(Fotomaç)

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