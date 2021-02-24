24 Şubat 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak zirvede

Abdulkadir Parmak zirvede
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Giriş Tarihi: 24.02.2021

Sakatlığını atlatan Abdulkadir Parmak'ın pazar günü Fenerbahçe derbisinde oynaması beklenirken, ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

Sakatlığını atlatan Abdulkadir Parmak'ın pazar günü Fenerbahçe derbisinde oynaması beklenirken, ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Toplamda bin 345 dakika süre alan 26 yaşındaki orta saha, yüzde 91.3 pas isabet oranı ile ligde bu alanda yerli oyuncular arasında zirvede yer alıyor.
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