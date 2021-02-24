Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak zirvede

Sakatlığını atlatan Abdulkadir Parmak'ın pazar günü Fenerbahçe derbisinde oynaması beklenirken, ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

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Sakatlığını atlatan Abdulkadir Parmak'ın pazar günü Fenerbahçe derbisinde oynaması beklenirken, ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Toplamda bin 345 dakika süre alan 26 yaşındaki orta saha, yüzde 91.3 pas isabet oranı ile ligde bu alanda yerli oyuncular arasında zirvede yer alıyor.