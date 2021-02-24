Trabzonspor'dan tarihi savunma!

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelişinden sonra takım savunmasında büyük bir gelişme gösteren Trabzonspor, Hugo ve Edgar ikilisinin yakaladığı uyumla rakiplerine duvar ördü. Ligin ikinci yarısında oynadığı beş maçta kalesinde sadece bir gol gören Karadeniz devi, son 4 maçta (421 dakika) ise kalesini kapattı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelişinden sonra takım savunmasında büyük bir gelişme gösteren Trabzonspor, Hugo ve Edgar ikilisinin yakaladığı uyumla rakiplerine duvar ördü. Ligin ikinci yarısında oynadığı beş maçta kalesinde sadece bir gol gören Karadeniz devi, son 4 maçta (421 dakika) ise kalesini kapattı. Fırtına, Süper Lig'de kalesinde en son golü ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçın 29. dakikasında gördü. İlk günden itibaren takım savunmasının önemine vurgu yapan Avcı ile birlikte bordo-mavililer, 2004-2005 sezonundan sonra ilk kez 4 maç üst üste gol yemedi.

ÇOK ATIYOR AZ YİYOR

Fırtına, ligin ilk 8 haftalık bölümünde az atıp, çok gol yiyordu. O dönem rakip fileleri 10 kez sarsan bordo-mavililer, kalesinde ise 15 gol görmüştü. Abdullah Avcı ile birlikte Trabzonspor, oynadığı 17 lig maçında 9 gol yiyip, 22 tane attı.

10 MAÇTA KALESINI GOLE KAPATTI

Karadeniz devi, bu sezon toplam 10 maçta kalesini kapattı. Sezonun ikinci haftasında Denizlispor deplasmanında 0-0 berabere biten karşılaşmada gol yemeyen bordo-mavili ekip, Abdullah Avcı'yla da 17 maçın 9'unda kelesinde duvar ördü.

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ