Trabzonspor'dan flaş talep! Fenerbahçe maçında tribünlere sağlık çalışanlarının alınması istendi!

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçına günler kala bordo mavili ekipten flaş bir talep geldi. Trabzonspor, derbide sağlık personelinin tribünlere alınması konusunda başvuruda bulundu. İşte detaylar...

Trabzonspor, Fenerbahçe ile hafta sonu oynayacağı mücadele öncesinde sağlık çalışanlarının tribüne alınması için düğmeye bastı. Daha önce Fenerbahçe - Galatasaray maçında gerçekleştirilen ve iki kulüp arasında tartışmalara sebep olan uygulama için bu sefer bordo mavili ekip talepte bulundu. Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta da, sağlık çalışanlarının tribüne alınmasıyla ilgili olarak çalışma yaptıklarını ifade ederek, "Spontane bir talepti bu. Bizce sağlıkçılar açısından baktığımızda haklı bir talepti. Şimdi değerlendirilmesini bekliyoruz. Var olan rakamlarla birlikte bunun olabilirliğin zayıf olma ihtimalini de görüyoruz. O nedenle en azından bir jest, sağlıkçılara olsun, artık insanlarımızın özellikle sağlık çalışanlarımızın birazcık tebessüm etmesini sağlayacak bir şeyler olsun talebindeyiz. İnşallah federasyonumuz onu değerlendirir ve bu anlamda sağlıkçıların yanında olduklarını gösterirler" diye konuştu.

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