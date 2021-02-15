16 Şubat 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan flaş hareket! 2010-11 şampiyonluğu için AİHM'e başvurulduğunu duyurdu

Trabzonspor'dan flaş 2010-11 başvurusu!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 15.02.2021 Giriş Tarihi: 15.02.2021

'dan flaş bir hamle geldi. Bordo-mavililer, 2010-11 şampiyonluğu ile ilgili AİHM'e başvurduğunu duyurdu. İşte o açıklama...

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta sonunda 4. sırada yer alan ve şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan 'dan flaş bir hamle geldi. Bordo-mavililer, 2010-11 sezonu şampiyonluğu için AİHM'e başvurulduğunu duyurdu.

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İşte Trabzonspor cephesinden yapılan açıklama;

"Bilindiği gibi 2010-11 sezonundaki şampiyonluğumuz şike yoluyla elimizden alınmıştır. Buna rağmen gerekli cezai yaptırımlar uygulanmamış, haklarımız da iade edilmemiştir. Kulübümüzün gerek ülkemizde gerekse ve nezdinde yürüttüğü hukuki mücadeleler sonuçsuz kalmıştır. Dünya ve futbolunu yöneten bu iki kurumun verdikleri kararlarda 2010-2011 sezonunda şikenin varlığını kabul etmesine rağmen herhangi bir müdahalede bulunmaması, adalet bekleyenler tarafından anlaşılamamıştır.

Son olarak bir süre önce başvurduğumuz kararı üzerine hukuki yollar tükenmiş, kulübümüze AİHM yolu açılmıştır. Yönetim Kurulumuzun kararıyla 'deki avukatlarımız çalışmalarını tamamlamış, AİHM başvurusunu bugün gerçekleştirmiştir.

Kulübümüz, çalınan şampiyonluğunun iadesiyle ilgili mücadelesini sonuna kadar sürdürecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur..."

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