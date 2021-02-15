Trabzonspor'dan flaş hareket! 2010-11 şampiyonluğu için AİHM'e başvurulduğunu duyurdu
Trabzonspor'dan flaş bir hamle geldi. Bordo-mavililer, 2010-11 şampiyonluğu ile ilgili AİHM'e başvurduğunu duyurdu. İşte o açıklama...
Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta sonunda 4. sırada yer alan ve şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Trabzonspor'dan flaş bir hamle geldi. Bordo-mavililer, 2010-11 sezonu şampiyonluğu için AİHM'e başvurulduğunu duyurdu.
İşte Trabzonspor cephesinden yapılan açıklama;
"Bilindiği gibi 2010-11 sezonundaki şampiyonluğumuz şike yoluyla elimizden alınmıştır. Buna rağmen gerekli cezai yaptırımlar uygulanmamış, haklarımız da iade edilmemiştir. Kulübümüzün gerek ülkemizde gerekse UEFA ve FIFA nezdinde yürüttüğü hukuki mücadeleler sonuçsuz kalmıştır. Dünya ve Avrupa futbolunu yöneten bu iki kurumun verdikleri kararlarda 2010-2011 sezonunda şikenin varlığını kabul etmesine rağmen herhangi bir müdahalede bulunmaması, adalet bekleyenler tarafından anlaşılamamıştır.
Son olarak bir süre önce başvurduğumuz İFM kararı üzerine hukuki yollar tükenmiş, kulübümüze AİHM yolu açılmıştır. Yönetim Kurulumuzun kararıyla İsviçre'deki avukatlarımız çalışmalarını tamamlamış, AİHM başvurusunu bugün gerçekleştirmiştir.
Kulübümüz, çalınan şampiyonluğunun iadesiyle ilgili mücadelesini sonuna kadar sürdürecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur..."
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