02 Şubat 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
MEKANIN YENİ SAHİBİ
Fenerbahçe haftalardır Beşiktaş'ın ensesindeydi. Rakibinin hata yaptığı haftada da hemen zirveye kuruldu. Sarılacivertliler futboluyla tatmin etmese de "Kötü oynarken de kazanmak önemlidir" sözünün ne kadar gerçek olduğunu bir kez daha ispat etti. Valencia'nın kaleci Gökhan yardımlı golüyle Süper Lig mekanının yeni sahibi oldu. G.Saray'a dönen Onyekuru ligin ayarlarıyla oynamaya başladı. Fatih Terim, sadece kendisinin bildiği Nijeryalı yıldızın kullanma kılavuzunu bir kez daha açtı ve maçı çözdü. (Fotomaç)
Trabzonspor'da 'Kasket! modası!
Süper Lige damga vuran Abdullah Avcı ve öğrencileri Kartal’ı Vodafone Park’ta mağlup ettiler. Süper Lig’e kasket modasını getirdiler. | Son dakika Trabzonspor haberleri...
Kerem ile 3 puana uzandı Süper Lig'de haftanın maçında Beşiktaş ile Trabzonspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldiler. Kara Kartal kazanıp liderliğini sürdürmek, Karadeniz Fırtınası da 3 puanı alarak zirve yolcuğuluğuna devam etmek istiyordu. 90 dakika bitiminde zafer Trabzonspor'un oldu. Abdullah Avcı ve öğrencileri Vodafone Park'a taşındığından beri ligde büyük maç kaybetmeyen Kara Kartal'ı hem de geriye düştüğü maçta yıkmayı bildi. Kartal bu yenilgi ile zirveden olurken, Avcı ve ona inanan oyuncu grubu 3 puanı yeni moda olan kasketlerle kutlamayı unutmadı
MEKANIN YENİ SAHİBİ
Fenerbahçe haftalardır Beşiktaş'ın ensesindeydi. Rakibinin hata yaptığı haftada da hemen zirveye kuruldu. Sarılacivertliler futboluyla tatmin etmese de "Kötü oynarken de kazanmak önemlidir" sözünün ne kadar gerçek olduğunu bir kez daha ispat etti. Valencia'nın kaleci Gökhan yardımlı golüyle Süper Lig mekanının yeni sahibi oldu. G.Saray'a dönen Onyekuru ligin ayarlarıyla oynamaya başladı. Fatih Terim, sadece kendisinin bildiği Nijeryalı yıldızın kullanma kılavuzunu bir kez daha açtı ve maçı çözdü. (Fotomaç)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları