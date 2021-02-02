02 Şubat 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da 'Kasket! modası!

Fırtına'da 'Kasket' modası!
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Giriş Tarihi: 02.02.2021

Süper Lige damga vuran ve öğrencileri ’ı ’ta mağlup ettiler. ’e kasket modasını getirdiler. | Son dakika haberleri...

Kerem ile 3 puana uzandı 'de haftanın maçında ile , 'ta karşı karşıya geldiler. Kara kazanıp liderliğini sürdürmek, Karadeniz Fırtınası da 3 puanı alarak zirve yolcuğuluğuna devam etmek istiyordu. 90 dakika bitiminde zafer Trabzonspor'un oldu. ve öğrencileri Vodafone Park'a taşındığından beri ligde büyük maç kaybetmeyen Kara Kartal'ı hem de geriye düştüğü maçta yıkmayı bildi. Kartal bu yenilgi ile zirveden olurken, Avcı ve ona inanan oyuncu grubu 3 puanı yeni moda olan kasketlerle kutlamayı unutmadı

MEKANIN YENİ SAHİBİ

haftalardır Beşiktaş'ın ensesindeydi. Rakibinin hata yaptığı haftada da hemen zirveye kuruldu. Sarılacivertliler futboluyla tatmin etmese de "Kötü oynarken de kazanmak önemlidir" sözünün ne kadar gerçek olduğunu bir kez daha ispat etti. Valencia'nın kaleci Gökhan yardımlı golüyle Süper Lig mekanının yeni sahibi oldu. G.Saray'a dönen Onyekuru ligin ayarlarıyla oynamaya başladı. Fatih Terim, sadece kendisinin bildiği Nijeryalı yıldızın kullanma kılavuzunu bir kez daha açtı ve maçı çözdü. (Fotomaç)
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