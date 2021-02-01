01 Şubat 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi Halil Umut Meler'e büyük övgü! "Mükemmel yönetti"

Çakar'dan Meler'e büyük övgü! Mükemmel yönetti
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.02.2021

Süper Lig'in 22. haftasında ile karşı karşıya geldi ve mücadeleyi bordo-mavililer 2-1 kazandı. Karşılaşmanın hakemini değerlendiren yazarı , "Hemen hemen her kararı doğru. İlk yarıda Ekuban'ın penaltı beklediği pozisyonda 'devam' kararı da doğru." dedi. İşte o yazı...

yazarı , - maçının hakemi ile ilgili bir yazı kaleme aldı.

İşte o ifadeler:

Dün gece itibariyle lig korkunç bir sıkışıklıkla yeniden başladı. Beşiktaş kaybedince hem o önemli çıkışı bitti hem de ligin tepesi puan olarak daraldı. Önce şunu söyleyelim; dün gece Trabzonspor kazanmışsa futbol IQ'su çok yüksek bir adam olan Nwakaeme adlı büyük oyuncusuna dua etsin.

Adeta tek başına oynadı, iki gol de onun. Aslında Beşiktaş oyuna çok iyi başladı.
Her iki taraf da orta sahayı boş bırakınca top bir orada bir burada derken N'Sakala soldan getirdi, Türkiye'nin en iyi santrforu da kafayla Beşiktaş'ı öne geçirdi. İşte bu dakikadan sonra sahneye Nwakaeme çıktı. Geldi, çekti, çevirdi, araya oynadı ve devre biterken de onun şutu iki oyuncuya çarpınca kendi kalesine gol olarak Montero'ya yazıldı.

İkinci yarı yine oyun dengedeyken bu sefer aynı Nwakaeme sihirbazlığa soyundu. Ceza alanı içinde aut çizgisinin hemen üzerinde ne yaptı yaptı, iki Beşiktaşlı arasından topukla sıyrıldı, Hugo da Trabzonspor'u öne geçirdi. Bunun üzerine bir de ilerleyen dakikalarda Dorukhan Toköz kırmızı kart görünce Trabzonspor bütün avantajı aldı.

Aslında bütün bunlara rağmen son saniyede Beşiktaş beraberliği kurtarabilirdi ki bu sefer de Türkiye'nin en iyi kalecisi Uğurcan Çakır sahneye çıkıp galibiyeti perçinledi. Sonuçta ligin ikinci yarısıyla birlikte özellikle 3 büyük açısından lig yeni başlıyor, dördüncü büyük Trabzonspor da ufak ufak yukarı tırmanıyor. Hakem Halil Umut Meler, tek kelimeyle mükemmeldi. Hemen hemen her kararı doğru. İlk yarıda Ekuban'ın penaltı beklediği pozisyonda 'devam' kararı doğru, Dorukhan'a gösterilen kırmızı kart da tartışmasız.

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