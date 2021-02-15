15 Şubat 2021, Pazartesi

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Trabzonspor Abdullah Avcı'yla çıkışa geçti! Son 10 sezonda...

Fırtına Avcı'yla çıkışa geçti! Son 10 sezonda...
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Giriş Tarihi: 15.02.2021

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelmesiyle birlikte 16 maça çıkan Trabzonspor; bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Deneyimli teknik adam, bordo-mavililerde 2.44 puan ortalaması tutturdu ve son 10 yılda görev alan teknik adamlar arasında en iyi çıkışa imza atan isim oldu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (Ts spor haberi)

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili kulübün son 10 yılında görev alan teknik adamlar arasında en iyi çıkışa imza atan isim oldu. Avcı, 96 günlük görev süresinde çıktığı 16 lig maçında 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 2.44 maç başı puan ortalaması elde etti.
Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde zirve mücadelesi veren Trabzonspor'da, Teknik Direktör Abdullah Avcı, önemli bir başarıya imza atmış durumda. Bordo-mavili takım ligde dördüncü sırada bulunsa da, Avcı, yönetiminde adım adım üst basamaklara tırmanışını sürdürmeye devam ediyor. İlk 8 haftada 17. sırada yer alan bordo mavili ekip ligin 25. haftası sonunda puan cetvelinde 12 basamak yukarı çıkarak 45 puanla dördüncü sırada kendine yer buldu.

SON 10 YILIN EN İYİ ÇIKIŞINI YAPTI
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili kulübün son 10 yılında görev yapan 11 teknik adam içersinde en iyi çıkışı yapan isim oldu. Tecrübeli teknik adam 2010-2011 sezonundan sonra en iyi maç başına puan ortalaması yakaladı.
(1.47) , (1.45) , Vahid Halilhodziç (1.58), Shota Arwaladze (1.27), Sadi Tekelioğlu (1.50), (1.40) , (1.60) , (1.77) , Ünal Karaman (1.85), (1.80) ve Eddie Newton (1.00) gibi bordo-mavili takımda son 10 yıl içinde görev yapan teknik adamlar arasında en iyi çıkışı yapan Abdullah Avcı, 2.44 ile maç başına en iyi puan ortalamasını tutturdu.

SÜPER LİG'İN EN İYİ SERİSİ YAKALADILAR
Trabzonspor ve Galatasaray bu sezon Süper Lig'de en iyi seriyi yakalayan iki takım oldu. Bordo-mavililer , son 6 haftada kazanarak geçen sezonki galibiyet serisini de yakaladı. Karadeniz ekibi, deplasmanda 1-1'lik beraberliğinin ardından 'ni Ankara'da 2-1, sahasında Konyaspor'u 3-1 yendi. Daha sonra Beşiktaş deplasmanından da 2-1'lik galibiyetle dönen bordo mavili ekip, sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0, Gaziantep FK'da evinde 1-0 mağlup ederek 6 maçtan 18 puan çıkardı. Trabzonspor, geçen sezon 16 ile 21. haftalar arasında 6 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

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