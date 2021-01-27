27 Ocak 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Süper Kupa | Başakşehir 1-2 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Kupa Trabzonspor'un!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 Giriş Tarihi: 27.01.2021

'in son şampiyonu ile 'nın son şampiyonu , Finali'nde karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer rakibini 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Son şampiyonu ile son Türkiye Kupası şampiyonu 'u karşı karşıya getiren TFF maçında zafer bordo-mavililerin oldu. Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve A Spor'dan naklen yayınlanan mücadelede rakibini 2-1 mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

Bordo-mavililer, eski adı Cumhurbaşkanlığı Kupası olan Süper Kupa'yı toplamda 9. kez müzesine götürdü.

Fırtına'ya kupayı getiren golleri 47'de Jorge ile 85'te Caleb kaydetti. Başakşehir'in tek sayısı, 58'de 'nın penaltısıyla geldi.

EPUREANU KIZARDI!
Başakşehir'de Epureanu maçın 73. dakikasında takımını 10 kişi bıraktı. Moldovalı stoper, rakibiyle girdiği hava topu mücadelesinde faul yaptığı gerekçesiyle maçın hakemi tarafından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldI.

İŞTE MÜCADELEDE ATILAN GOLLER
GOL | Başakşehir 0-1 Trabzonspor
GOL | Başakşehir 1-1 Trabzonspor
GOL | Başakşehir 1-2 Trabzonspor

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