Süper Kupa | Başakşehir 1-2 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Son Süper Lig şampiyonu Başakşehir ile son Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor'u karşı karşıya getiren TFF Süper Kupa maçında zafer bordo-mavililerin oldu. Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve A Spor'dan naklen yayınlanan mücadelede rakibini 2-1 mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

Bordo-mavililer, eski adı Cumhurbaşkanlığı Kupası olan Süper Kupa'yı toplamda 9. kez müzesine götürdü.

Fırtına'ya kupayı getiren golleri 47'de Jorge Djaniny ile 85'te Caleb Ekuban kaydetti. Başakşehir'in tek sayısı, 58'de Demba Ba'nın penaltısıyla geldi.

EPUREANU KIZARDI!

Başakşehir'de Epureanu maçın 73. dakikasında takımını 10 kişi bıraktı. Moldovalı stoper, rakibiyle girdiği hava topu mücadelesinde faul yaptığı gerekçesiyle maçın hakemi tarafından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldI.

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