27 Ocak 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak Başakşehir maçında sakatlandı!

Trabzonspor'da şok sakatlık! Oyuna devam edemedi
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 Giriş Tarihi: 27.01.2021

ile arasında oynanan maçında bordo-mavili oyuncu Abdulkadir Parmak, 45+1. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi.

ile arasında oynanan 'nde, bordo-mavili ekipte Abdulkadir Parmak, ilk yarının son anlarında sakatlandı.

26 yaşındaki oyuncu, oyuna devam edemedi ve 45+1. dakikada yerini 'a bıraktı.

Trabzonspor'da şok sakatlık! Oyuna devam edemedi

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