27 Ocak 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

İşte Trabzonspor'un Başakşehir maçında penaltı beklediği pozisyon!

Fırtına bu pozisyonda penaltı bekledi! İzleyin
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Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 Giriş Tarihi: 27.01.2021

maçında ile karşılaşan , mücadelenin 6. dakikasında 'un elle oynadğı gerekçesiyle penaltı bekledi anca hakem oyunu devam ettirdi.

maçında ile , 'nda karşı karşıya geldi. Bordo-mavili futbolcular, mücadelenin 6. dakikasında 'ın şutunda 'un elle oynadığı gerekçesiyle penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

İşte Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyon!

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