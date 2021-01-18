18 Ocak 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı piyangosu!

Fırtına'ya Yusuf Yazıcı piyangosu!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 18.01.2021

'un 17 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 bonus karşılığında Lille'e gönderdiği Yazıcı, dev kulüplerin radarına girdi. Fransız ekibi, 80 milyon euro istiyor.

'un 17 milyon euro ve bir sonraki satıştan % 20 kâr ile Lille sattığı Yazıcı, Avrupa'nın devlerinin listesinde yer alıyor. Lille kulübünün devre arası ya da sezon sonunda satışına onay verebileceği Yusuf için bonservis bedelini 80 milyon euro olarak belirledi. ile yollarını ayıran , Yusuf için devreye girerken, 60 milyon euro'luk teklif yaptı.

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