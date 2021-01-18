Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı piyangosu!

Trabzonspor'un 17 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 bonus karşılığında Lille'e gönderdiği Yusuf Yazıcı, dev kulüplerin radarına girdi. Fransız ekibi, 80 milyon euro istiyor.

Trabzonspor'un 17 milyon euro ve bir sonraki satıştan % 20 kâr ile Lille sattığı Yusuf Yazıcı, Avrupa'nın devlerinin listesinde yer alıyor. Lille kulübünün devre arası ya da sezon sonunda satışına onay verebileceği Yusuf için bonservis bedelini 80 milyon euro olarak belirledi. Mesut ile yollarını ayıran Arsenal, Yusuf için devreye girerken, 60 milyon euro'luk teklif yaptı.

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