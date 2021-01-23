23 Ocak 2021, Cumartesi
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8'inci dakikada Flavio'nun kullandığı köşe atışında Hugo kafayı vurdu, top kale çizgisinde Nwakaeme'ye çarparak oyun alanına döndü.
36'ncı dakikada Ekuban ve Djaniny verkaçları Trabzonspor'a golü getirdi. Ekuban'ın ara pasıyla ceza sahası içinde kaleci Übeyd'i geçen Djaniny, topu filelere gönderdi: 0-1.
44'üncü dakikada Ekuban'ın pasını alan Nwakaeme'nin şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.
45+1'inci dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Flavio'nun şutunu kaleci Übeyd, son anda kornere çeldi.
İlk yarı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
53'üncü dakikada Candeias'ın ortası kaleye yöneldi. Kaleci Uğurcan son anda kornere çeldi.
54'üncü dakikada Nwakaeme'in mükemmel pasıyla hareketlenen Ekuban ceza sahasına girerek çektiği şutta fileleri havalandırdı: 0-2.
75'inci dakikada Rahmetullah'ın kullandığı serbest vuruşta Arda'nın kafa vuruşu direğin üstünden auta çıktı.
86'ncı dakikada Edgar'ın eline çarpan topta hakem penaltı noktasını gösterdi. Gençlerbirliği'nde kazanılan penaltıyı kullanan Motta, topu ve kaleciyi ayrı ayrı köşelere gönderdi:1-2.
90+2'nci dakikada kaleci Übeyd ile karşı karşıya kalan Nwakaeme topu kaleciye nişanladı.
90+3'üncü dakikada Ayite'nin şutunda kaleci Uğurcan iki hamlede topa sahip oldu.
Karşılaşma Trabzonspor'un 2-1 galibiyetiyle sona erdi.
Gençlerbirliği 1-2 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor başkent ekibi Gençlerbirliğine konuk oldu. Bordo-mavililer rakibini Djaniny ve Ekuban'ın golleriyle 2-1 mağlup etti.
Süper Lig'in 21'inci haftasında Gençlerbirliği sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşmayı bordo-mavililer 2-1 kazandı.
8'inci dakikada Flavio'nun kullandığı köşe atışında Hugo kafayı vurdu, top kale çizgisinde Nwakaeme'ye çarparak oyun alanına döndü.
36'ncı dakikada Ekuban ve Djaniny verkaçları Trabzonspor'a golü getirdi. Ekuban'ın ara pasıyla ceza sahası içinde kaleci Übeyd'i geçen Djaniny, topu filelere gönderdi: 0-1.
44'üncü dakikada Ekuban'ın pasını alan Nwakaeme'nin şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.
45+1'inci dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Flavio'nun şutunu kaleci Übeyd, son anda kornere çeldi.
İlk yarı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
53'üncü dakikada Candeias'ın ortası kaleye yöneldi. Kaleci Uğurcan son anda kornere çeldi.
54'üncü dakikada Nwakaeme'in mükemmel pasıyla hareketlenen Ekuban ceza sahasına girerek çektiği şutta fileleri havalandırdı: 0-2.
75'inci dakikada Rahmetullah'ın kullandığı serbest vuruşta Arda'nın kafa vuruşu direğin üstünden auta çıktı.
86'ncı dakikada Edgar'ın eline çarpan topta hakem penaltı noktasını gösterdi. Gençlerbirliği'nde kazanılan penaltıyı kullanan Motta, topu ve kaleciyi ayrı ayrı köşelere gönderdi:1-2.
90+2'nci dakikada kaleci Übeyd ile karşı karşıya kalan Nwakaeme topu kaleciye nişanladı.
90+3'üncü dakikada Ayite'nin şutunda kaleci Uğurcan iki hamlede topa sahip oldu.
Karşılaşma Trabzonspor'un 2-1 galibiyetiyle sona erdi.
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