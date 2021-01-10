10 Ocak 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Enzo Perez için kritik hafta! Abdullah Avcı çok istiyor

Transfer için kritik hafta! Avcı çok istiyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 10.01.2021

Son dakika haberi: ’in 34 yaşındaki yıldız orta sahası Enzo Perez ile görüşmelerini sürdüren Fırtına hafta başında menajerinden net cevabı alacak.

önümüzdeki hafta transferde hareketli saatler yaşayacak. Bordo-Mavililer, Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda orta saha merkezine bir takviye daha yapacak. Trabzonspor, Arjantin'in River Plate takımında oynayan 34 yaşındaki Enzo Perez için hafta başında net cevabı alacak. Karadeniz ekibi oyuncuya yıllık maaşını sundu. Menajeri bitmeyen isteklerinden vazgeçerse transfer bitecek. ()

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