Trabzonspor'da Enzo Perez için kritik hafta! Abdullah Avcı çok istiyor

Son dakika Trabzonspor haberi: River Plate’in 34 yaşındaki yıldız orta sahası Enzo Perez ile görüşmelerini sürdüren Fırtına hafta başında menajerinden net cevabı alacak.

Trabzonspor önümüzdeki hafta transferde hareketli saatler yaşayacak. Bordo-Mavililer, Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda orta saha merkezine bir takviye daha yapacak. Trabzonspor, Arjantin'in River Plate takımında oynayan 34 yaşındaki Enzo Perez için hafta başında net cevabı alacak. Karadeniz ekibi oyuncuya yıllık maaşını sundu. Menajeri bitmeyen isteklerinden vazgeçerse transfer bitecek. (Takvim)

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