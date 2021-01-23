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Gençlerbirliği-Trabzonspor | CANLI

Gençlerbirliği-Trabzonspor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 Giriş Tarihi: 23.01.2021

'in 21. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

'in 21. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. Gençlerbirliği - Trabzonspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Übeyd, Ömürcan, Arda, Zargo, Polomat, Soner, Piris, Candeias, Sefa, Furman, Sio.

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.

2 İSİM CEZA SINIRINDA

Bordo-mavililerde, Gençlerbirliği karşılaşması öncesi iki isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Karadeniz ekibinde 3'er sarı kartlı Abdulkadir Parmak ve Kamil Ahmet Çörekçi, Gençlerbirliği mücadelesinde sarı kart görmeleri durumunda Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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