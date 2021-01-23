Trabzonsporlu futbolculardan Gençlerbirliği maçı sonrası anlamlı hareket! Abdülkadir Ömür...
Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da futbolcular, galibiyeti sakatlığı nedeniyle sahalarda uzun süre uzak kalacak olan takım arkadaşları Abdülkadir Ömür'e hediye etti.
Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Gençlerbirliği'ni Djaniny ve Ekuban'ın attığı gollerle 2-1 mağlup eden Trabzonspor çıkışını sürdürdü. Üst üste 2. maçından da galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, yenilmezlik serisini de 5 maça çıkarırken, maç sonu Trabzonsporlu futbolculardan anlamlı bir hareket geldi.
Bordo-mavili futbolcular, Başkent ekibi karşısında alınan galibiyeti geçtiğimiz hafta İttifak Holding Konyaspor ile oynanan maçta fibula kemiği kırılan ve sahalarda uzun süre uzak kalacak olan takım arkadaşları Abdülkadir Ömür'e hediye etti.
Karşılaşma sonrası Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Takımımız, Gençlerbirliği galibiyetini Konyaspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'e hediye etti." ifadelerine yer verildi.
Takımımız, Gençlerbirliği galibiyetini Konyaspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'e hediye etti. pic.twitter.com/r2TBm4Y8HQ— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 23, 2021
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