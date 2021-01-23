23 Ocak 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonsporlu futbolculardan Gençlerbirliği maçı sonrası anlamlı hareket! Abdülkadir Ömür...

Maç sonu anlamlı hareket! Galibiyeti Abdülkadir'e hediye ettiler
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 Giriş Tarihi: 23.01.2021

'in 21. haftasında deplasmanda 'ni 2-1 mağlup eden 'da futbolcular, galibiyeti sakatlığı nedeniyle sahalarda uzun süre uzak kalacak olan takım arkadaşları 'e hediye etti.

'in 21. haftasında konuk olduğu 'ni ve 'ın attığı gollerle 2-1 mağlup eden çıkışını sürdürdü. Üst üste 2. maçından da galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, yenilmezlik serisini de 5 maça çıkarırken, maç sonu Trabzonsporlu futbolculardan anlamlı bir hareket geldi.

Bordo-mavili futbolcular, ekibi karşısında alınan galibiyeti geçtiğimiz hafta İttifak Holding ile oynanan maçta fibula kemiği kırılan ve sahalarda uzun süre uzak kalacak olan takım arkadaşları 'e hediye etti.

Karşılaşma sonrası Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Takımımız, Gençlerbirliği galibiyetini Konyaspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'e hediye etti." ifadelerine yer verildi.

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