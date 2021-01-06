Trabzonspor'a Edgar Ie piyangosu! 27 milyon TL...

Trabzonspor'da iyi bir performans gösteren Edgar Ie, Fransız kulüplerinin dikkatini çekti. 26 yaşındaki stoper için Fırtına'ya 3 milyon euro (yaklaşık 27 milyon TL) önerildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor (TS) haberleri

Fransızlar, Edgar Ie'nin peşini bırakmıyor. 26 yaşındaki stoperin bu sezon üç maçını tribünden takip eden ve daha önce iki farklı teklifle Trabzonspor'un kapısını çalan Saint Etienne, bir kez daha şansını denedi. 1.82 boyundaki savunmacı için Fransız ekibi bu kez 3 milyon euro'yu masaya koydu. Ancak Karadeniz devinin yönetimi bu öneriyi de reddetti. Bu arada Yusuf Yazıcı'nın satışı sonrası Lille takımından kadroya dahil edilen Portekizli oyuncunun başka bir takıma satılması durumunda alınan bonservis ücretinin yarısı Lille kulübüne ödenecek. (Fotomaç)

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