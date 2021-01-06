06 Ocak 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a Edgar Ie piyangosu! 27 milyon TL...

Trabzonspor'a 27 milyonluk piyango!
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Giriş Tarihi: 06.01.2021

'da iyi bir performans gösteren , Fransız kulüplerinin dikkatini çekti. 26 yaşındaki stoper için Fırtına'ya 3 milyon euro (yaklaşık 27 milyon TL) önerildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor (TS) haberleri

Fransızlar, 'nin peşini bırakmıyor. 26 yaşındaki stoperin bu sezon üç maçını tribünden takip eden ve daha önce iki farklı teklifle 'un kapısını çalan Saint Etienne, bir kez daha şansını denedi. 1.82 boyundaki savunmacı için Fransız ekibi bu kez 3 milyon euro'yu masaya koydu. Ancak Karadeniz devinin yönetimi bu öneriyi de reddetti. Bu arada 'nın satışı sonrası takımından kadroya dahil edilen Portekizli oyuncunun başka bir takıma satılması durumunda alınan bonservis ücretinin yarısı Lille kulübüne ödenecek. (Fotomaç)

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