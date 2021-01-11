Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Fırtına'dan Ahmed Kutucu hamlesi! Sıcak bakıyor
Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Hücum hatını zenginleştirmek isteyen Trabzonspor genç futbolcu için Schalke ile yoğun temasta. Ahmed Kutucu da EURO 2020 kadrosunda olmak için transfere sıcak bakıyor.
Transfer dönemi açılır açılmaz Berat Özdemir'i renklerine bağlayan Trabzonspor hücum hattına da takviye yapmak istiyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın verdiği topar doğrultusunda çalışan bordo-mavili idareciler, Schalke'de forma giyen Ahmed Kutucu için temaslarını sürdürüyor.
Oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirilen Trabzonspor tüm şartları sordu. Aynı zamanda 1.5 yıl daha sözleşmesi olduğu Schalke'nin taleplerini de öğrendi. 20 yaşındaki forvet ile Karadeniz ekibinin dışında İstanbul ekipleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir de ilgileniyor.
GÖZÜ ŞENOL GÜNEŞ'TE
Ahmed Kutucu'nun kariyerinin bu döneminde Türkiye'ye sıcak bakmasında EURO 2020 faktörü de büyük yer tutuyor. Schalke'de istediği süreleri bulamadığı için kendini gösteremeyen 20 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye gelerek A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in gözü önünde olmak istemesi de transfer ihtimalini artırıyor.
Karadeniz ekibinin Schalke'ye satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapacağı öğrenildi. Trabzonspor,, Ahmed'i alsa da transferi kapatmayacak. Benik Afobe'nin performansı yeterli görülmediği için bir forvet oyuncusu daha renklere katılacak.
Fotomaç
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları