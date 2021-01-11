Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Fırtına'dan Ahmed Kutucu hamlesi! Sıcak bakıyor

Oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirilen Trabzonspor tüm şartları sordu. Aynı zamanda 1.5 yıl daha sözleşmesi olduğu Schalke'nin taleplerini de öğrendi. 20 yaşındaki forvet ile Karadeniz ekibinin dışında İstanbul ekipleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir de ilgileniyor.



