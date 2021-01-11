11 Ocak 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Fırtına'dan Ahmed Kutucu hamlesi! Sıcak bakıyor

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Hücum hatını zenginleştirmek isteyen Trabzonspor genç futbolcu için Schalke ile yoğun temasta. Ahmed Kutucu da EURO 2020 kadrosunda olmak için transfere sıcak bakıyor.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Fırtına'dan Ahmed Kutucu hamlesi! Sıcak bakıyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 11.01.2021

Transfer dönemi açılır açılmaz 'i renklerine bağlayan hücum hattına da takviye yapmak istiyor.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Fırtına'dan Ahmed Kutucu hamlesi! Sıcak bakıyor

Teknik direktör 'nın verdiği topar doğrultusunda çalışan bordo-mavili idareciler, 'de forma giyen için temaslarını sürdürüyor.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Fırtına'dan Ahmed Kutucu hamlesi! Sıcak bakıyor

Oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirilen tüm şartları sordu. Aynı zamanda 1.5 yıl daha sözleşmesi olduğu 'nin taleplerini de öğrendi. 20 yaşındaki forvet ile Karadeniz ekibinin dışında İstanbul ekipleri , , ve de ilgileniyor.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Fırtına'dan Ahmed Kutucu hamlesi! Sıcak bakıyor

GÖZÜ ŞENOL GÜNEŞ'TE
Ahmed Kutucu'nun kariyerinin bu döneminde 'ye sıcak bakmasında faktörü de büyük yer tutuyor. 'de istediği süreleri bulamadığı için kendini gösteremeyen 20 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye gelerek Teknik Direktörü 'in gözü önünde olmak istemesi de transfer ihtimalini artırıyor.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Fırtına'dan Ahmed Kutucu hamlesi! Sıcak bakıyor

Karadeniz ekibinin 'ye satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapacağı öğrenildi. ,, Ahmed'i alsa da transferi kapatmayacak. 'nin performansı yeterli görülmediği için bir forvet oyuncusu daha renklere katılacak.

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