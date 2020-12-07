Trabzonspor'da hedef 3'te 3! İşte Sivasspor maçı 11'i
Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 2 maçtan da galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, rakibini devirerek zirveye yaklaşmayı amaçlıyor. İşte Trabzonspor - Sivasspor maçıyla ilgili tüm bilgiler ve iki takımın muhtemel 11'leri...
Süper Lig'in 11. haftasında Karadeniz ekibi sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Eddie Newton sonrası Abdullah Avcı'nın takımı devralmasıyla çıkışa geçen, BB Erzurumspor ve Ankaragücü'nü 1-0'lık skorlarla mağlup eden Trabzonspor'un hedefi Sivasspor'u da devirmek. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı tüm planlarını yine 3 puan için yaptı. Lider Alanyaspor'un yenildiği hafta Fırtına kazanarak üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Takım da bu maç öncesi çok hırslı.
TEK DEĞİŞİKLİK SERKAN
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Sivasspor mücadelesine tek değişiklik yaparak çıkacak. Deneyimli çalıştırıcı, geçtiğimiz hafta kırmızı kart gören Joao Pereira'nın yerine Serkan Asan'a şans tanıyacak. Bu sezon forma aldığında etkili performanslar sergileyen 20 yaşındaki genç oyuncu da hafta boyunca büyük bir hırsla çalıştı. Avcı, Serkan haricinde kadroyu bozmayacak, 2 haftadır kazanan 11'i sahaya sürecek. Karadeniz devinde Sivas maçı öncesi motivasyon üst düzeyde.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
TRABZONSPOR: UĞURCAN, ERKAN, EDGAR, HUGO, MARLON, A.PARMAK, BAKER, A.ÖMÜR, BİLAL, AFOBE, EKUBAN
SİVASSPOR: SAMASSA, ROBIN, APINDANGOYE, CANER, COFIE, HAKAN, CLAUDEMIR, KONE, GRADEL, YATABARE, NINGA
96 HAFTA SONRA İLK
Trabzonspor, BB Erzurumspor ve Ankaragücü karşılaşmalarında gol yememişti. Bugün de Sivasspor'u kalesinde gol görmeden yenerse 96 hafta sonra başarısını tekrarlamış olacak.
29. RANDEVU
Süper Lig'de Trabzonspor ile Sivasspor 29. defa karşı karşıya gelecekler. Fırtına'nın 14, Yiğidolar'ın 8 galibiyeti var. 6 mücadele eşitlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi 42 gol attı. 31 gol yedi.
EVİNDE ÜSTÜN
Fırtına, Sivasspor ile sahasında 14 defa karşılaştı. Rakibine 9-2'lik üstünlük sağladı. 3 maç beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu mücadelelerde 22 gol attı. Kalesinde 11 gol gördü.
AFOBE ZİNCİRİ KIRMAK İSTİYOR
Bordo - mavili ekibin forveti Benim Afobe, son olarak Kadıköy'de Fenerbahçe ağlarını sarsmıştı. Tecrübeli oyuncu ardından çıktığı Kasımpaşa, Alanyaspor, BB Erzurum ve Ankaragücü karşılaşmalarını boş geçmişti. Kongolu golcü suskunluğuna son vererek Sivasspor ağlarını sarsmayı hedefliyor.
HAVAYI YAKALADIK
Abdulkadir Parmak, kötü başladıkları sezonda Abdullah Avcı'nın gelişiyle bir hava yakaladıklarını söyledi. Başarılı orta saha oyuncusu "Güzel bir seri yakaladık. Bunu Sivasspor mücadelesinde de sürdürmek istiyoruz. Kazanma alışkanlığı bizim gibi takımlar için çok önemli. Bunu korumalıyız" ifadelerini kullandı.
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