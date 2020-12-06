06 Aralık 2020, Pazar

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Trabzonspor'da Gökcan Kaya sürprizi! Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

Trabzonspor'a sürpriz orta saha! Sözleşmesi bitiyor
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Giriş Tarihi: 06.12.2020

’un orta sahası 'un radarına girdi. 25 yaşındaki ismin sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

Karadeniz ekibi orta saha rotasyonunu artırmak için transfere yöneldi. Bordo-mavili ekip gündemine 'un yıldızı 'yı aldı. Trabzonspor sezon sonu kontratı bitecek 25 yaşındaki oyuncu için devre arası nabız yoklayacak. Tuzlaspor'dan makul bir rakam duyarsa Ocak ayında transferi gerçekleşecek. Aksi halde sezon sonu beklenecek. Gökcan asistleriyle tanınıyor. (Fotomaç)
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