06 Aralık 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a yakın takip! İzlemeye geliyorlar

Trabzonspor'un alt yapısından yetişen Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır göstermiş oldukları performansla Avrupa devlerinin radarına girdi. Fransız kulübü milli futbolcuları yerinde izlemek için Sivasspor maçına geliyorlar. İşte detaylar...

Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a yakın takip! İzlemeye geliyorlar
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.12.2020

Türkiye'nin futbolcu fabrikası olan geçtiğimiz yıllarda hem altyapısından çıkan gençleri hem de transfer ettiği oyuncuları Avrupa pazarına göndermişti.

Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a yakın takip! İzlemeye geliyorlar

Gelecek sezonlarda da bu durum sürecek gibi duruyor çünkü Karadeniz ekibinin oyuncuları sürekli gündemde.

Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a yakın takip! İzlemeye geliyorlar

scoutlarının -Sivas mücadelesinde ve 'ı izleyip, raporlayacakları öğrenildi.

Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a yakın takip! İzlemeye geliyorlar

bu iki isme astronomik bir teklif gelmezse devre arasında göndermeyi düşünmüyor. Sezon sonu gelecek teklifler dinlenecek. (Fotomaç)

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