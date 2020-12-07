Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Abdullah Avcı yönetiminde 2 maçta 2 galibiyet alan bordo mavili ekip seriyi devam ettirmek ve tırmanışa geçmek istiyor. Sivasspor ise zorlu deplasmanda kazanarak yeni bir başlangıç yapmak için sahaya çıkacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Sivasspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Sivasspor maçı 7 Aralık Pazartesi günü saat 19:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
TRABZONSPOR: UĞURCAN, ERKAN, EDGAR, HUGO, MARLON, A.PARMAK, BAKER, A.ÖMÜR, BİLAL, AFOBE, EKUBAN
SİVASSPOR: SAMASSA, ROBIN, APINDANGOYE, CANER, COFIE, HAKAN, CLAUDEMIR, KONE, GRADEL, YATABARE, NINGA
TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK DUYURULDU
Trabzonspor, Sivasspor maçından önce iki futbolcusu hakkında açıklamada bulundu. İşte o açıklama;
"Kulüp Doktorumuz Op. Hakan Çelik, Anthony Nwakaeme ve Djaniny Semedo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Hakan Çelik, "Sağ uyluk arka adalesine kas gerilmesi yaşayan Nwakaeme'nin tedavisi devam etmekte olup, sağ kasık adalesinde zorlanma tespit edilen Djaniny'nin de çekilen MR sonrası tedavisine başlanmıştır. Her iki oyuncumuz Sivasspor karşılamasının kadrosunda yer almayacaktır" dedi."
RIZA ÇALIMBAY TAKIMIN BAŞINDA OLAMAYACAK!
Corona virüsü salgınına yakalanan deneyimli teknik direktör Rıza Çalımbay, Trabzonspor deplasmanında takımının başında olamayacak.
KRİTİK MAÇA SUAT ASRLANBOĞA
Trabzonspor ile Sivasspor, saat 19.30'da haftanın kapanış maçında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Mücadelede hakem Suat Arslanboğa görev yapacak.
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