07 Aralık 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Abdullah Avcı yönetiminde 2 maçta 2 galibiyet alan bordo mavili ekip seriyi devam ettirmek ve tırmanışa geçmek istiyor. Sivasspor ise zorlu deplasmanda kazanarak yeni bir başlangıç yapmak için sahaya çıkacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 07.12.2020

'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

- maçı 7 Aralık Pazartesi günü saat 19:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

TRABZONSPOR: UĞURCAN, ERKAN, EDGAR, HUGO, MARLON, A.PARMAK, BAKER, A.ÖMÜR, BİLAL, AFOBE, EKUBAN

SİVASSPOR: SAMASSA, ROBIN, APINDANGOYE, CANER, COFIE, HAKAN, CLAUDEMIR, KONE, GRADEL, YATABARE, NINGA

Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK DUYURULDU

, maçından önce iki futbolcusu hakkında açıklamada bulundu. İşte o açıklama;

"Kulüp Doktorumuz Op. Hakan Çelik, Anthony Nwakaeme ve Djaniny Semedo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, "Sağ uyluk arka adalesine kas gerilmesi yaşayan Nwakaeme'nin tedavisi devam etmekte olup, sağ kasık adalesinde zorlanma tespit edilen Djaniny'nin de çekilen MR sonrası tedavisine başlanmıştır. Her iki oyuncumuz Sivasspor karşılamasının kadrosunda yer almayacaktır" dedi."

Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

RIZA ÇALIMBAY TAKIMIN BAŞINDA OLAMAYACAK!

Corona virüsü salgınına yakalanan deneyimli teknik direktör Rıza Çalımbay, deplasmanında takımının başında olamayacak.

KRİTİK MAÇA SUAT ASRLANBOĞA

Trabzonspor ile Sivasspor, saat 19.30'da haftanın kapanış maçında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Mücadelede hakem Suat Arslanboğa görev yapacak.

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