Trabzonspor'da Abdullah Avcı futbolcularına böyle seslendi: Bu daha başlangıç
Trabzonspor'un başında Süper Lig'deki ilk maçına 1-0 kazanılan BB Erzurumspor maçında çıkan teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından soyunma odasına bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, “Sakın maça dönüp bakmayın, 3 puan aldık. Bu yapmamız gereken bir başlangıçtı ve başardık. Şimdi artık önümüze bakacağız. Kazanmamız gereken daha çok karşılaşma var” dedi.
Süper Lig'de beş maçlık aradan sonra konuk ettiği Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u mağlup ederek kötü gidişata 'dur' diyen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın yüzü gülüyor. Karşılaşmadan önce "Bizim kazanma alışkanlığı yakalamamız lazım ve bunun için oynayacağız" diyen tecrübeli hoca, gelen üç puan sonrası soyunda odasında futbolcularını tek tek kutladı. İyi mücadele ettiklerini vurgulayan bordomavili çalıştırıcı, günün sonunda kazandıklarını ve ihtiyaçları olan galibiyeti aldıklarını belirterek, "Hepinize mücadeleniz için teşekkür ediyorum" dedi.
Avcı, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Müsabaka içerisinde doğru yaptığımız çok şey vardı. Hatalarımız için daha çok çalışacağız, daha çok antrenman yapacağız. Sakın maça dönüp bakmayın, kazandık bitti. Bu yapmamız gereken bir başlangıçtı ve yerine getirdik. Şimdi ise önümüze bakacağız. Elbette mükemmel değildik ama olacağız. Bazı şeylerin yerli yerine oturması için biraz zaman gerekiyor. Aslında her şey istemekle başlıyor. Herkes istekliydi, elinden geleni yaptı, mücadele etti ve savaştı. Ağır zemin de bizim için sorun oluşturdu. Her şeye rağmen ihtiyacımız olanı elde ettik."
(Fotomaç)
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