07 Aralık 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika: Trabzonspor'dan Nwakaeme ve Djaniny açıklaması!

Trabzonspor'da sakatlık şoku! 2 isim Sivas'ta yok...
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Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 Giriş Tarihi: 07.12.2020

Son dakika... 'in 11. haftasında ile karşılaşacak olan ekibi 'dan yapılan açıklamada sakatlıkları bulunan Nwakaeme ve Djaniny'nin kafilesinde yer almayacağı açıklandı.

'in 11. haftasınnın kapanış mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada sakatlıkları bulunan Nwakaeme ve Djaniny'nin kadroda yer alamayacağı öğrenildi.

İşte kulüpten yapılan açıklama...

"Kulüp Doktorumuz Op. , ve 'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, "Sağ uyluk arka adalesine kas gerilmesi yaşayan Nwakaeme'nin tedavisi devam etmekte olup, sağ kasık adalesinde zorlanma tespit edilen Djaniny'nin de çekilen MR sonrası tedavisine başlanmıştır. Her iki oyuncumuz Sivasspor karşılamasının kadrosunda yer almayacaktır" dedi."

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