Son dakika: Trabzonspor'dan Nwakaeme ve Djaniny açıklaması!

Son dakika... Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Karadeniz ekibi Trabzonspor'dan yapılan açıklamada sakatlıkları bulunan Nwakaeme ve Djaniny'nin Sivas kafilesinde yer almayacağı açıklandı.

Süper Lig'in 11. haftasınnın kapanış mücadelesinde Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada sakatlıkları bulunan Nwakaeme ve Djaniny'nin kadroda yer alamayacağı öğrenildi.

İşte kulüpten yapılan açıklama...

"Kulüp Doktorumuz Op. Hakan Çelik, Anthony Nwakaeme ve Djaniny Semedo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, "Sağ uyluk arka adalesine kas gerilmesi yaşayan Nwakaeme'nin tedavisi devam etmekte olup, sağ kasık adalesinde zorlanma tespit edilen Djaniny'nin de çekilen MR sonrası tedavisine başlanmıştır. Her iki oyuncumuz Sivasspor karşılamasının kadrosunda yer almayacaktır" dedi."

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