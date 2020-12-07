07 Aralık 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Nwakaeme şoku

Trabzonspor'da Nwakaeme şoku
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 07.12.2020

Trabzonspor'da dünkü antrenmana Anthony Nwakaeme ile Djaniny Semedo katılmadı.

Trabzonspor'da dünkü antrenmana Anthony Nwakaeme ile Djaniny Semedo katılmadı. Kas ağrısı hisseden iki oyuncunun durumu maç saati belli olacak. Forma giyememeleri halinde , Bilal Başacıkoğlu'na şans verecek. Özellikle Nwakaeme'nin oynamasının zor olduğu öğrenildi.
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