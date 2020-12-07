08 Aralık 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor - Sivasspor maçı sonrası Abdullah Avcı konuştu: Gelişen bir takım var

Abdullah Avcı maç sonu konuştu! Gelişen bir takım var
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 Giriş Tarihi: 07.12.2020

Süper Lig'in 11. hafta maçında , sahasında  ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör açıklamalarda bulundu. Avcı, "Gelişen bir takım var, berabere kaldık ama oyun olarak daha çok tatmin eden bir takım var." ifadelerini kullandı.

Teknik Direktörü , ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrasında konuştu. Puan kaybına rağmen ilk 2 maçına göre oyundan daha memnun olduğunu söyleyen Avcı, "3. hafta daha olumlu mesajlar veren bir takım vardı. Rakibimizin fizik kalitesi yüksek, tamamen kenar ortalarla oynayan bir takım. İlk yarı biterken bir geçişle önde kapattık. 2. yarı itibarinin başlangıcında Ömür ile doğru bir organizasyon var, sonra 72-73'te yine maçı koparabilecek bir pozisyon yakaladık.

Bazen direk oyunlar oynandı, rakibi biraz daha koşturabilsek daha iyi olabilirdi. Bir kenar pozisyonunda gol yedik. Bütüne baktığımızda, gelişen bir takım var, berabere kaldık ama oyun olarak daha çok tatmin eden bir takım var. Bunlar bu işin içinde var, içeride berabere kalıyorsun, haftaya deplasmanda kazanabilirsin. Bugün berabere kaldığımız maç, kazandığımız 2 maça göre beni daha çok memnun etti." dedi.

"BAZI ŞEYLER HEMEN OLMUYOR"
Zamana ihtiyaçları olduğunu vurgulayan teknik adam, "PlayStation'da bile oynasan oyun çok çabuk gelişecek bir şey değildir. Bazı şeyler hemen olmuyor. Belki biraz daha böyle devam edecek. Savunmamız şu an itibariyle doğru duruyor. Hepsi bir anda gelişecek şeyler değil, tahtaya da yazsan, bilgisayara da çizsen olmaz, insanlar sabırlı olmalı. 3 haftada olmaz, belki 15 hafta daha çalışacağız. Ligin en çok gol yiyen takımından, pozisyon vermeyen ve 1 gol yiyen takıma döndük. Yavaş yavaş gelişecek." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor 1-1 Sivasspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına Sivas'a takıldı! Fırtına Sivas'a takıldı!
Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a yakın takip! İzlemeye geliyorlar Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a yakın takip! İzlemeye geliyorlar
Trabzonspor'a sürpriz orta saha! Sözleşmesi bitiyor Trabzonspor'a sürpriz orta saha! Sözleşmesi bitiyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör