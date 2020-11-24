Trabzonspor'da rekabetin adı Ekuban

Corona vırüsünü atlatır atlatmaz golle sahalara dönen Caleb Ekuban, Trabzonspor'a Erzurumspor maçında galibiyeti getiren isim oldu. Ganalı oyuncu bu sezon ilk kez fileleri havalandırmayı başarırken gösterdiği performans ile de tüm dikkatleri üzerine çekti.

Yeni oyun planında hücum organizasyonlarını şekillendirme görevi verilen 26 yaşındaki santrfor, takımda önemli sorumluluklar üstlenecek. Yeni sorumlulukların kendisini güçlendirdiğini söyleyen 1.82 boyundaki forvet, "Sahadan uzak kaldığım sürede gerçekten futbolu çok özlemiştim. Golle dönmek benim için çok ekstra bir motivasyon kaynağı oldu" dedi.

DİĞER