07 Aralık 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Kolay maç yok

Abdullah Avcı: Kolay maç yok
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Giriş Tarihi: 07.12.2020

Trabzonspor Teknik direktörü , karşılaşması öncesi öğrencilerini uyardı. Usta hoca “Ciddiyeti koruyun. Ligde kolay maç yok” dedi.

Karadeniz temsilcisinde gözler maçına çevrildi. BB Erzurumspor ve Ankaragücü'nü yenerek moral bulan Fırtına'nın hedefi yine 3 puan.

Teknik direktör zorlu karşılaşma öncesinde öğrencilerini uyardı. Deneyimli teknik adam "Her takımın kadro genişliği ve dengeli planlaması var. Bu ligde asla kolay maç yok. Şu ana kadar oynanan maçlarda bunu gördük" diye konuştu. Avcı "Biz kendi yapmak istediklerimize odaklanacağız. Bu şekilde sonuca gitmeye çalışacağız. Antrenmanlarda oyuncuların kazanmaya olan inancı beni ve ekibimi heyecanlandırıyor" ifadelerini kullandı.

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