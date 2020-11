Abdullah Avcı'nın kozu savunma! Antrenmanlarda...

Deneyimli teknik adam Abdullah Avcı'dan öğrencilerine uyarı: Sahadaki boş alanları ve merkezi her zaman kapatın. Pas için alternatif oluşturacak koşular yapın. Oyun sıkıştığında yönünü değiştirin. Topları asla ileri doğru şişirmeyin.

TrabzonsporTeknik Direktörü Abdullah Avcı kısa sürede farkını hissettirdi. Son iki sezonda savunma anlamında sıkıntı yaşayan takımda deneyimli hoca, göreve başladıktan sonra ilk olarak bu sorunu ele aldı. Oyuncularına sık sık takımın bir bütün olduğunu, hataları bireysel değil takım olarak değerlendirmeleri ve birlikte hareket etmeleri gerektiğini anlatan başarılı çalıştırıcı, çalışmaları da bu doğrultuda gerçekleştiriyor. Antrenmanda öğrencilerine sık sık uyarılarda bulunan Avcı, "Sahadaki boş alanları kapatın. Merkezi her zaman kapatın. Arkadaşlarınıza pas için alternatif oluşturacak koşular yapın. Oyun sıkıştığında oyunun yönünü değiştirin. Topları ileri şişirmeyin. En yakınınıza, en sağlam olana oynayın" uyarısı yapıyor.Avcıgenç oyuncularla da yakından ilgileniyor. Kazanma alışkanlığı yakaladıktan sonra genç oyuncuları yavaş yavaş takıma monte etmeyi planlayan Avcı'nın bu noktada kapsamlı bir çalışma başlattığı kaydedildi. 57 yaşındaki hoca, futbolcularla yaptığı görüşmede herkesin hazır ve her an görev alabilecek düzeyde olmasını istedi. Öğrencileriyle yaptığı konuşmada ligin uzun bir maraton olduğunu ve özellikle bu sezon çok sıkışık bir fikstürde mücadele edeceklerini hatırlatan Avcı'nın, "Umarım sakatlıklar ve hastalıklar en alt seviyede geçer ancak bu sıkışık periyotta herkesten faydalanmak istiyorum. Bu nedenle herkesten hazır olmasını istiyorum" dediği öğrenildi. (Fotomaç)