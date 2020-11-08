Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi! İşte sözleşme süresi

Alınan kötü sonuçlar sonrası İngiliz teknik adam Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor, teknik direktörlük koltuğu için Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı. Avcı, bordo-mavili kulüp ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi başladı... Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından yeni hoca arayışına giren bordo-mavililer, listenin ilk sırasında yer alan Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı. Yönetimin teklifini kabul eden 57 yaşındaki deneyimli teknik adam ile İstanbul'da yapılan görüşmelerin ardından 3 yıllık sözleşme imzalandı. Yarın Trabzon'a gelecek olan Abdullah Avcı, salı günü takımın başında ilk antrenmanına çıkacak.

TAKVİYE SÖZÜ VERİLDİ

Abdullah Avcı için yarın tesislerde imza töreni düzenlenmesi bekleniyor. Yapılan görüşmelerde devre arası için takviye beklentisini dile getiren ve bu konuda yönetimden söz alan Avcı'nın, "Takımın önemli bir potansiyeli var ve bu potansiyeli ortaya çıkaracağıma inanıyorum. Yardımcılarımla birlikte takımı çok iyi analiz ettik. Yanlışları ve doğruları biliyoruz. Kısa süre içerisinde kimliğimizi göstereceğiz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

EKİBİNİ KENDİ SEÇECEK

Abdullah Avcı'nın 8 kişiden oluşacak yardımcı ekibinin tamamını kendisinin ooluşturacağı bildirildi. Egemen Korkmaz ile Turgut Kural'ın da teknik ekipte yer alacağı iddia edildi. (Fotomaç)

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