Aytemiz Alanyaspor 1-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 8. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Ligin forma ekibiyle karşılaşan Fırtına, mücadeleden 1-1 eşitlikle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Alanyaspor 17, Trabzonspor ise 6 puana yükseldi.

Süper Lig'in 8. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

İlk yarısı golsüz eşitlikle biten karşılaşmada ilk gol Alanyaspor'dan geldi. 49. dakikada Steven Caulker Akdeniz ekibini 1-0 öne geçiren golü attı. Golden sonra baskısını artıran Fırtına, 59. dakikada Caulker'in kendi kalesine attığı golle 1-1 eşitliği yakaladı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve maç 1-1 beraberlikle bitti.

Bu sonuçla birlikte Alanyaspor 17 puana yükselirken, Trabzonspor ise 6 puana ulaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte Djaniny topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

19. dakikada Trabzonspor'da Djaniny, savunmanın arkasına atılan topu kontrol ederek ceza sahasına girdi. Djaniny'nin sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Marafona topu kornere çeldi.

25. dakikada bordo-mavili ekip önemli bir fırsattan sonuç alamadı. Orta alana yakın bir bölgeden atılan uzun topta Djaniny, kaleci Marafona ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, Marafona topa müdahale ederek gole izin vermedi. Aytemiz Alanyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

29. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un ceza sahası dışından sol çaprazdan kazandığı serbest atışta Salih Uçan, topu direkt kaleye gönderdi. Kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kontrol etti.

39. dakikada Siopis'in uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Bareiro'nun ayak koyduğu top, kaleci Uğurcan Çakır'ın üstünden ağlarla buluştu. Maçın hakemi Ali Palabıyık, pozisyonda ofsayt düdüğünü çaldı. VAR'ın onayı sonrası karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

49'uncu dakikada sol kanattan Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içindeki Caulker kafa vuruşuyla pozisyonu tamamladı ve top ağlarla buluştu: 1-0.

59'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Abdulkadir Parmak ceza sahası içine topu ortaladı. Altı pasın içindeki Afobe ve Caulker arasında kalan topa ters vuran Caulker topu kendi ağlarına gönderdi :1-1

89'uncu dakikada sol kanattan köşe vuruşunu kullanan Bakasetas topu ceza alanı içine gönderdi. Caulker attığı gole benzer şekilde topa yükseldi ancak top kaleci Uğurcan'da kaldı.

Maç 1-1 sona erdi.

DİĞER