Trabzonsporlu Joao Pereira: Böyle oynarsak zaferler gelir

Trabzonspor üst üste kaybettiği haftaların aksine Alanyaspor karşısında dirençli bir mücadele ortaya koyarken bunda belki de en büyük pay Joao Pereira'ya ait. Tecrübeli isim “Böyle oynarsak zaferler gelir” dedi.

Trabzonspor üst üste kaybettiği haftaların aksine Alanyaspor karşısında dirençli bir mücadele ortaya koyarken bunda belki de en büyük pay Joao Pereira'ya ait. Portekizli sağ bek bu karşılaşmada geçici hoca İhsan Derelioğlu tarafından orta sahada değerlendirildi. 36 yaşındaki futbolcu, bu bölgedeki düşük dinamizmi yukarı çekti. Maç boyunca Alanyaspor'un orta saha oyuncularını yıldıran Pereira karşılaşma sonunda da mutluydu. Tecrübeli isim "Tekrar oynamaktan ve takıma yardım etmekten dolayı mutluyum. Ancak beraberlik benim için yeterli değil. Bu şekilde mücadele edersek zaferler gelir" dedi.

3 GÜNLÜK İZİN

Bordo-mavili takım, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 3 günlük izin yapacak. Karadeniz temsilcisi, BB Erzurumspor karşılaşmasının hazırlıklarına Çarşamba günü başlayacak. Takımın başında Abdullah Avcı olacak.

BİTMEYEN YOLCULUK

Karadeniz ekibinin Alanya'dan Trabzon'a dönüşü sıkıntılı oldu. Bordo-mavili kafile karşılaşmanın ardından 20.00'de Alanya Gazipaşa Havaalanına geldi. Özel uçağa bindiler ancak şiddetli rüzgar sebebiyle terminale dönmek zorunda kaldılar. Kafile bir süre bekledikten sonra karayolu ile Antalya'ya gitti. 01.30'da Antalya'dan Trabzon'a hareket edebildi. 03.00'de Trabzon'a geldiler.

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