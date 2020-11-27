Trabzonspor seri peşinde! İşte Ankaragücü maçı muhtemel 11'i
Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü'ne konuk olacak Trabzonspor'da hedef mutlak 3 puan. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı ilk maçında Erzurumspor karşısında galibiyetle ayrılan takımını bu haftada değiştirmek istemiyor. İşte Trabzonspor'un Ankaragücü maçı muhtemel 11'i.
Süper Lig'in 9'uncu haftasında BB Erzurum'u mağlup ederek kötü gidişata son veren Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçından da 3 puanla ayrılarak galibiyet serisi yakalamak istiyor.
BB Erzurum karşısında aldığı 3 puanla 5 maç sonra galibiyete uzanan Fırtına, başkent ekibini mağlup ederek hem yükselişini sürdürmek hem de öz güveni artırmayı hedefliyor. Bordo-mavililer galip gelirse bu sezon ilk kez üst üste iki maçtan da zaferle ayrılmış olacak.
Ligdeki kötü gidişatına Erzurumspor galibiyetiyle "Dur" diyen Trabzonspor, yeni teknik direktörüyle çıkacağı ilk 6 maç için en az 15 puanlık hedef koymuştu.
Erzurumspor'u mağlup ederek bu hedefe ulaşma yolunda ilk adımını atan Karadeniz devi, 15. haftada oynayacağı G.Saray derbisine kadar A.Gücü (D), Sivasspor, Kayserispor (D), Rizespor ve Hatay (D) ile karşı karşıya gelecek. Fırtına bu periyotta seri galibiyetler hedefliyor. İşte Trabzonspor ve Ankaragücü'nün Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak mücadele öncesi muhtemel 11'leri.
Ankaragücü: FRIEDRICH, KITSIOU, SARLIJA, PAZDAN, ATİLLA, LUKASIK, ATAKAN, LOBJANIDZE,ADZIC, ALPER, BORVEN
Trabzonspor: UĞURCAN, PEREIRA, EDGAR, HUGO, MARLON, A.PARMAK, A.ÖMÜR, BAKER, EKUBAN, NWAKAEME, DJANINY
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