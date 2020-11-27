27 Kasım 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor seri peşinde! İşte Ankaragücü maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü'ne konuk olacak Trabzonspor'da hedef mutlak 3 puan. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı ilk maçında Erzurumspor karşısında galibiyetle ayrılan takımını bu haftada değiştirmek istemiyor. İşte Trabzonspor'un Ankaragücü maçı muhtemel 11'i.


Trabzonspor seri peşinde! İşte Ankaragücü maçı muhtemel 11'i
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 27.11.2020

Süper Lig'in 9'uncu haftasında BB 'u mağlup ederek kötü gidişata son veren , deplasmanda oynayacağı MKE maçından da 3 puanla ayrılarak galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Trabzonspor seri peşinde! İşte Ankaragücü maçı muhtemel 11'i

BB karşısında aldığı 3 puanla 5 maç sonra galibiyete uzanan Fırtına, başkent ekibini mağlup ederek hem yükselişini sürdürmek hem de öz güveni artırmayı hedefliyor. Bordo-mavililer galip gelirse bu sezon ilk kez üst üste iki maçtan da zaferle ayrılmış olacak.

Trabzonspor seri peşinde! İşte Ankaragücü maçı muhtemel 11'i

Ligdeki kötü gidişatına Erzurumspor galibiyetiyle "Dur" diyen , yeni teknik direktörüyle çıkacağı ilk 6 maç için en az 15 puanlık hedef koymuştu.

Trabzonspor seri peşinde! İşte Ankaragücü maçı muhtemel 11'i

Erzurumspor'u mağlup ederek bu hedefe ulaşma yolunda ilk adımını atan devi, 15. haftada oynayacağı G.Saray derbisine kadar A.Gücü (D), , (D), Rizespor ve Hatay (D) ile karşı karşıya gelecek. Fırtına bu periyotta seri galibiyetler hedefliyor. İşte ve 'nün 'in 10. haftasında oynanacak mücadele öncesi muhtemel 11'leri.

Trabzonspor seri peşinde! İşte Ankaragücü maçı muhtemel 11'i

Ankaragücü: FRIEDRICH, KITSIOU, SARLIJA, PAZDAN, ATİLLA, LUKASIK, ATAKAN, LOBJANIDZE,ADZIC, ALPER, BORVEN

Trabzonspor seri peşinde! İşte Ankaragücü maçı muhtemel 11'i

Trabzonspor: UĞURCAN, PEREIRA, EDGAR, HUGO, MARLON, A.PARMAK, A.ÖMÜR, BAKER, EKUBAN, NWAKAEME, DJANINY

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