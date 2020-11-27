BB Erzurum karşısında aldığı 3 puanla 5 maç sonra galibiyete uzanan Fırtına, başkent ekibini mağlup ederek hem yükselişini sürdürmek hem de öz güveni artırmayı hedefliyor. Bordo-mavililer galip gelirse bu sezon ilk kez üst üste iki maçtan da zaferle ayrılmış olacak.



