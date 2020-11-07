Alanyaspor - Trabzonspor maçında tartışmalı pozisyon! Golden önce faul var mı?
Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Alanyaspor - Trabzonspor maçında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Akdeniz ekibinin duran toptan Caulker ile bulduğu gol öncesi Vitor Hugo'nun müdahalesinin faul olmadığının öne sürülmesi tartışmalara neden oldu. İşte o pozisyon...
Süper Lig'in 8. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren mücadelede ev sahibi takım, ikinci yarının başında golü buldu. Karşılaşmanın 49. dakikasında serbest vuruş kazanan Akdeniz ekibi, savunma oyuncusu Caulker'in kafa golüyle 1-0 öne geçti.
Alanyaspor'un golünden önceki faul pozisyonu ise tartışmalara neden oldu. Trabzonsporlu futbolcu Vitor Hugo'nun golden önce yaptığı ve sarı kartla cezalandırıldığı faulde müdahalenin temiz olduğu öne sürüldü.
İşte o pozisyon:
Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.
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