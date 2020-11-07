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Alanyaspor - Trabzonspor maçında tartışmalı pozisyon! Golden önce faul var mı?

Alanyaspor - Trabzonspor maçında tartışmalı pozisyon! Golden önce faul var mı?
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Giriş Tarihi: 07.11.2020

'in 8. haftasında oynanan - maçında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. ekibinin duran toptan Caulker ile bulduğu gol öncesi 'nun müdahalesinin faul olmadığının öne sürülmesi tartışmalara neden oldu. İşte o pozisyon...

'in 8. haftasında Aytemiz ile , Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren mücadelede ev sahibi takım, ikinci yarının başında golü buldu. Karşılaşmanın 49. dakikasında serbest vuruş kazanan ekibi, savunma oyuncusu Caulker'in kafa golüyle 1-0 öne geçti.

Alanyaspor'un golünden önceki faul pozisyonu ise tartışmalara neden oldu. Trabzonsporlu futbolcu 'nun golden önce yaptığı ve sarı kartla cezalandırıldığı faulde müdahalenin temiz olduğu öne sürüldü.

İşte o pozisyon:




Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.

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