Abdullah Avcı'da mutlu son! İşte sözleşme detayları

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Eddie Newton'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile anlaştı. Deneyimli hocanın bordo-mavili takımdan 7 milyon TL kazanacağı öğrenilirken, Avcı'nın yardımcılıklarını Egemen Korkmaz ve Turgut Kural'ın yapacağı öne sürüldü. Son dakika Trabzonspor haberleri...

Süper Lig'de 2020-21 sezonuna Eddie Newton ile başlayan bordomavililer, yedi hafta sonra İngiliz hoca ile yollarını ayırıp teknik adam arayışına başladı. Birçok aday varken listenin başına Abdullah Avcı yazıldı. 57 yaşındaki hoca ile önce telefonla iletişime geçildi. 'Trabzonspor'u kim istemez' diyen Avcı ile yüz yüze görüşme kararı alındı. İstanbul'da bulunan yönetim kurulu üyelerinin katıldığı görüşmeler üç kez gerçekleştirildi. Bu süreçte sözleşmenin bir yılı opsiyonlu üç senelik olması konusunda prensipte anlaşma sağlanırken, Avcı'nın teknik ekibini kendisinin oluşturması konusunda da fikir birliğine varıldı.

ANLAŞMA YAZIYA DÖKÜLECEK

Ayrıca Avcı'nın ekibinde geçmişte birlikte futbol oynadığı Trabzonlu teknik adam Turgut Kural ile eski Trabzonsporlu Egemen Korkmaz'ın da olması kararlaştırıldı. Görüşmelerde ayrıca Avcı'nın devre arası için transfer beklentisini de dile getirdiği öğrenilirken, yıllık ücretinin ise 7 milyon TL civarı olması bekleniyor. Ancak Alanyaspor sınavı öncesi takımın motivasyonunun dağılmaması için son noktanın maçın ardından konulması kararlaştırıldı. Yarın oynanacak karşılaşma sonrası tarafların son kez bir araya gelerek bugüne kadar anlaşılan detayları imzaya dökmesi bekleniyor.

AVCI'NIN KADROSU!

Fırtına'nın bu sezon aldığı Diabate ve Vitor Hugo'nun, Abdullah Avcı tarafından da istendiği belirtildi. 57 yaşındaki hoca, Beşiktaş'ta çalıştığı dönemde Diabate ve Hugo'yu istemiş ama mali nedenlerden dolayı bu transferler gerçekleşmemişti. Trabzonspor'un Newton ile anlaşmasına rağmen aylar önceden takımın iskeletini Avcı üzerine kurması dikkat çekti.

BEŞİNCİ TEKNİK ADAM

8 Nisan 2018 tarihinde seçilen Başkan Ahmet Ağaoğlu, beşinci teknik direktörle çalışmış olacak. İlk dönemde takımın başında Rıza Çalımbay yer alıyordu 2018-19'da ise Ünal Karaman ile başlandı. Ağaoğlu yönetiminin görevde bulunduğu sürede en uzun (1.5 yıl) çalışılan teknik adam Ünal Karaman oldu. Ardından Hüseyin Çimşir ve Newton geldi.

2020 KABUS GİBİ

Bordo-mavili kulüp 2020 yılında teknik direktör konusunda bir türlü aradığı istikrarı yakalayamadı. Karadeniz ekibi, 2020 yılı içerisinde Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir ve Eddie Nevton ile çalışırken, yine söz konusu sene içerisinde yeni bir teknik adamı takımın başına getirmeye hazırlanıyor.

(Fotomaç)

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