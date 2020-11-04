İhsan Gündüz Derelioğlu: Birlikte toplarlanacağız
Newton’dan sonra takımı çalıştırma görevi verilen İhsan Gündüz Derelioğlu, futbolcularına, “Birlikte toparlayacağız. O inancımızı göstereceğiz” dedi.
Trabzonspor, cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u yenerek yeni bir sayfa açmak istiyor. Üst üste üç maç kaybeden Fırtına'da teknik direktör Newton ile yolların ayrılmasından sonra takımı çalıştırma görevi verilen Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Gündüz Derelioğlu, futbolcuları moral ve motivasyon olarak toparlamaya çalışıyor. Oyuncularla görüşmeler yapan Derelioğlu, "Bu süreçte birlikte toparlanacağız, birlikte atlatacağız. O inancımızı sahada göstereceğiz. Taraftarların, camianın size olan inancı yüksek. Ancak en önemlisi siz kendinize olan inancınızı gösterin" ifadelerini kullandı.
MORAL OPERASYONU
İhsan Derelioğlu, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'le özel ilgileniyor. Kasımpaşa maçında penaltı çıkartıp, 8 kurtarışla devleşmesine rağmen kalesinde 4 gol gören Uğurcan ve son zamanlarda etkisiz kalan Ömür ile sık sık özel görüşen Derelioğlu, talebelerine terapi uyguluyor.
YARIN GİDİYORLAR
Futbol Komitesi Direktörü İhsan Gündüz Derelioğlu, Alanya karşılaşması için Antalya'ya erken gitme kararı aldı. Bordo-mavili takım cumartesi günü oynanacak maç için yarın Antalya'ya gidecek ve burada iki gün kampa girecek. Oyuncuların maç havasına erkenden girmesi için bu kararı alan Derelioğlu'nun sakatlığı olmayan isimler dışındaki herkesi kadroya dahil etmesi bekleniyor.
TAKTİK ÇALIŞTILAR
Karadeniz devi, Süper Lig'in 8. haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Bordomavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptıkları antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
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