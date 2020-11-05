05 Kasım 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Ekuban ve Parmak güç depoluyor

Ekuban ve Parmak güç depoluyor
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Giriş Tarihi: 05.11.2020

Kovid atlatan ve takımla birlikte antrenmanlara başlayan Ekuban ile Abdulkadir Parmak, antrenmanlarda oldukça formda gözüküyor.

Kovid atlatan ve takımla birlikte antrenmanlara başlayan Ekuban ile Abdulkadir Parmak, antrenmanlarda oldukça formda gözüküyor. İki oyuncunun da takımdan uzak kaldığı süre içerisinde kendilerine verilen program dahilinde çalışmalarını yaptıkları ve fiziksel olarak iyi durumda oldukları ifade edildi.
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