Kadroda değişim

Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Gündüz Derelioğlu'nun, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi kadroda bir dizi değişiklik yapması bekleniyor.

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Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Gündüz Derelioğlu'nun, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi kadroda bir dizi değişiklik yapması bekleniyor. Abdulkadir Parmak ve Ekuban'ın ilk 11'e geri dönecek olmaları Derelioğlu'nun elini güçlendirdi. Bordo-mavililerin Alanyaspor karşısında orta sahada ve ileri uçta daha alternatifli bir kadro ile sahada olması bekleniyor