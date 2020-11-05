05 Kasım 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Kadroda değişim

Kadroda değişim
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 05.11.2020

Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Gündüz Derelioğlu'nun, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi kadroda bir dizi değişiklik yapması bekleniyor.

Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Gündüz Derelioğlu'nun, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi kadroda bir dizi değişiklik yapması bekleniyor. Abdulkadir Parmak ve Ekuban'ın ilk 11'e geri dönecek olmaları Derelioğlu'nun elini güçlendirdi. Bordo-mavililerin Alanyaspor karşısında orta sahada ve ileri uçta daha alternatifli bir kadro ile sahada olması bekleniyor
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