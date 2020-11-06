Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın şanssızlığı
16 milyon euro'luk piyasa değeriyle Spor Toto Süper Lig'in en kıymetli oyuncusu olan Uğurcan Çakır, tam bir örümcek adam… Ancak başarılı eldiven savunmadaki hataların kurbanı olmuş durumda.
16 milyon euro'luk piyasa değeriyle Spor Toto Süper Lig'in en kıymetli oyuncusu olan Uğurcan Çakır, tam bir örümcek adam… 24 yaşındaki file bekçisi, idmanda yaptığı müthiş kurtarışlarla yine alk��ş aldı. Kasımpaşa mücadelesinde penaltıya geçit vermeyen, toplam 8 başarılı kurtarışla parmak ısırtan Uğurcan, geride kalan 7 lig maçında kalesinde toplam 14 gol gördü. Ancak bu istatistik 1.91'lik kalecinin gerçek performansını göstermiyor. Yaptığı kurtarışlarla göz dolduran Uğurcan, özellikle defans hattının formsuzluğunun kurbanı olmuş durumda.
BU KEZ KAZANACAĞIZ
Uğurcan Çakır, Aytemiz Alanyaspor'u yenerek yeni bir sayfa açacaklarını söyledi. 24 yaşındaki eldiven, "Bu sezon oldukça kötü dönemler geçiriyoruz. Bu bizim gerçek performansımız değil. Bunu çok iyi biliyoruz. Ancak bir türlü gerçek kimliğimize de kavuşamadık. Bu geçiş döneminde fazlasıyla kayıp yaşadık. Ancak her şeyin bir sonu vardır. Bu kötü gidişatı bitirmek için Alanyaspor'u yenmemiz şart. Bütün takım bunun için kenetlendik"
NWAKAEME YARIN NETLEŞECEK
Gribal enfeksiyon geçiren ve arka adalesinde ağrısı bulunan Nwakaeme'nin durumu maç saatinde belli olacak. Teknik ekip tarafından ağrıları bulunduğu için idmanlarda riske edilmeyen Nijeryalı sol kanat maç kadrosuna dahil edilecek ancak oynayıp oynamayacağı son kontrollerin ardından netlik kazanacak.
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